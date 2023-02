Euro zone December trade deficit at 8.8 billion euros

Reading Time: < 1 minute

Feb 15 (Reuters) – The European Union statistics office on Wednesday released the following data on euro zone trade for December.

Euro zone trade – non seasonally adjusted data

(all figures billions euros, unless stated):

Flows Dec 21 Dec 22 Growth Jan-Dec 21 Jan-Dec 22 Growth Extra-EA exports 218.9 238.7 9.0% 2 438.4 2 877.8 18.0% Extra-EA imports 227.7 247.5 8.7% 2 322.0 3 192.5 37.5% Extra-EA trade balance -8.8 -8.8 116.4 -314.7 Intra-EA trade 194.6 212.8 9.4% 2 191.3 2 726.4 24.4%

Euro zone trade – seasonally adjusted data

(all figures billions euros, unless stated):

Flows Jan 22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Oct 22 Nov 22 Dec 22 Extra-EA exports 223.3 225.6 228.3 231.6 242.2 241.7 237.1 246.0 250.0 248.6 251.2 239.7 Extra-EA imports 234.4 238.2 248.4 264.7 270.9 274.6 276.8 292.0 286.7 276.6 265.6 257.9 Extra-EA trade balance -11.1 -12.6 -20.1 -33.1 -28.7 -32.9 -39.7 -46.0 -36.7 -28.0 -14.4 -18.1 Intra-EA trade 207.0 211.9 215.4 220.8 226.4 226.8 231.8 243.1 242.3 234.1 233.5 230.9

