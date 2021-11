Reading Time: < 1 minute

A large fire broke out in a building on boulevard des Capucines, near the Place de L’Opera square in central Paris on Saturday, sending clouds of smoke rising into the air.

“Firemen are intervening, avoid the area,” the Prefecture de Police said in a statement on Twitter.

It was not immediately clear what caused the fire.

Feu impressionnant place de l’Opéra ! pic.twitter.com/x6qnsncms9 — Chroniqueur Sportif (@CyrilleGuichon) November 20, 2021

#France 🇫🇷 – Un incendie est en cours, ce samedi, dans un immeuble du boulevard des Capucines, dans le 9 arrondissement, situé non loin de la place de l'Opéra. Les pompiers sont sur les lieux de l'incident et prennent en charge l'incendie. #Parispic.twitter.com/XpwEtzN4ug — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 20, 2021

