Benedict XVI has been described as a “formative figure” by a fellow German, Chancellor Olaf Scholz.

Scholz tweets to say the former Pope was “for many, not only in this country, a special church leader”.

Als „deutscher“ #Papst war #BenediktXVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer. Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen. Meine Gedanken sind bei Papst Franziskus. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 31, 2022

He says his thoughts are with the current pope, Francis.

Pope Benedict XVI died aged 95 on Saturday morning.

The body of Benedict XVI is to lie in state in St Peter’s Basilica from Monday following the announcement of his death, the Vatican said.

An oversized print of the special stamp that was issued in Germany in 2007 in honour of Pope Benedict XVI is on display on an easel at the Vatican City State embassy in Berlin, Germany. EPA/Rainer Jensen

