Italy mourns the death of TV personality Piero Angela

Piero Angela, considered the patriarch of Italian scientific documentaries, has died at the age of 93.

“Have a good trip dad”, wrote Alberto Angela on his social profiles announcing the death of his father.

Born in Turin in 1928, Piero Angela began his journalistic career in Rai as a radio reporter, later becoming a correspondent and presenter of the news.

His great popularity is linked to his scientific popularization programs, from Quark to Superquark to name the most important, with which he founded a solid documentary tradition for Italian television.

Piero Angela has also written several books, mainly of scientific nature: Nel cosmo alla ricerca della vita (1980); La macchina per pensare (1983); Oceani (1991); La sfida del secolo (2006); Perché dobbiamo fare più figli (con L. Pinna, 2008); A cosa serve la politica? (2011); Dietro le quinte della Storia. La vita quotidiana attraverso il tempo (con A. Barbero, 2012); Viaggio dentro la mente: conoscere il cervello per tenerlo in forma (2014); Tredici miliardi di anni. Il romanzo dell’universo (2015); Gli occhi della Gioconda (2016).

In 2017 he published the autobiographical book Il mio lungo viaggio.

Via ANSA