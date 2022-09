‘No Sham Referenda Will Change Europe’s Stance On Ukraine’ – EP President

Reading Time: 5 minutes

«Жоден фіктивний референдум не змінить позицію Європи щодо України» – президентка ЄП

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола назвала сепаратистські референдуми, проведені в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, «фіктивними», наголосивши, що вони не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності.

Поспішно організовані голосування проходили протягом п’яти днів у чотирьох областях, які складають близько 15% території України. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, призначені Росією посадовці розносили урни для голосування від дому до дому, що Україна та Захід назвали нелегітимним, примусовим заходом – створення юридичного приводу для Росії анексувати чотири регіони.

Мецола зазначила, незважаючи на так звані референдуми, «залишається фактом те, що саме Росія вторглася в суверенну Україну», додавши, що «Європа продовжує підтримувати Україну».

За даними російських джерел, у чотирьох регіонах було повідомлено про більшість, яка становила до 98%.

Група ЄНП, яка є найбільшою в Європарламенті, рішуче засудила «незаконні референдуми», організовані російськими окупантами в Україні. Зокрема заявила, проведені «референдуми» є грубим порушенням міжнародного права, не є легітимними, і тому їх так звані результати не мають юридичної сили.

«Ганебна політична театралізація російських окупантів не може дати формальних результатів. Все, що проголошено, було не лише здобуто насильно, але й підготовлено з порушенням міжнародного права. Тому це є недійсним», – заявив Міхаель Галер, член Європарламенту, речник групи ЄНП із закордонних справ і постійний доповідач Європейського парламенту щодо України.

Андрюс Кубілюс, член Європарламенту, речник групи ЄНП щодо Росії зазначив, що ці фіктивні референдуми відображають «абсурдність і безумство Путіна, який відчайдушно прагне не втратити все».

Тим часом, соціалісти та демократи в Європарламенті висунули народ України на премію Сахарова за свободу думки 2022-го року. Премія Сахарова присуджується захисникам прав людини та міжнародного права. Оскільки нагорода носить ім’я російського дисидента Андрія Сахарова, Група заявила, що це дуже символічний жест присудити її Україні в цей критичний час у її боротьбі проти вторгнення, розпочатого російським Володимиром Путіним.

Педро Маркес, депутат Європарламенту, віце-президент S&D із закордонних справ, зазначив, що «багато хоробрих українців залишаться безіменними та невизнаними. Однак, чи то шляхом активного опору, чи то надаючи допомогу найбільш незахищеним, кожен із них робить фундаментальний внесок у збереження миру, демократії та прав людини на Європейському континенті».

‘No Sham Referenda Will Change Europe’s Stance On Ukraine’ – EP President

European President Roberta Metsola described the breakaway referenda held in the regions of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia as ‘sham’, insisting that they will not change Europe’s stance on Ukraine and its territorial integrity.

Hastily arranged votes had taken place over five days in the four areas that make up about 15% of Ukrainian territory. According to international media reports, Russian-installed officials took ballot boxes from house to house in what Ukraine and the West said was an illegitimate, coercive exercise to create a legal pretext for Russia to annex the four regions.

Metsola said that despite the referenda, “the fact remains that it was Russia that invaded sovereign Ukraine”, adding that “Europe continues to stand with Ukraine”.

According to Russian sources, majorities reaching up to 98% were reported in the four areas.

The EPP Group, which is the largest in the European Parliament, has strongly condemned the “illegal referenda” organised by the Russian occupiers in Ukraine. The group said that the referenda constitute a blatant violation of international law, are not legitimate and thus their so-called results have no legal power.

“The shameful political smear theatricals of the Russian occupiers cannot produce any formal results. Whatever is proclaimed was not only extracted by force, but also prepared in violation of international law. It is therefore null and void”, according to Michael Gahler MEP, the EPP Group’s Spokesman on Foreign Affairs and the European Parliament’s Standing Rapporteur on Ukraine.

Andrius Kubilius MEP, the EPP Group’s Spokesman on Russia, these sham referenda reflect “the absurdity and lunacy of Putin who is desperate not to lose everything.”

Meanwhile, the Socialists and Democrats in the European Parliament have nominated the people of Ukraine for the 2022 Sakharov Prize for freedom of thought. The Sakharov Prize is awarded to human rights and international law defenders. As it carries the name of Russian dissident, Andrei Sakharov, the Group said that it is a highly symbolic gesture to award it to Ukraine at this critical time in their fight against the invasion launched by Russia’s Vladimir Putin.

Pedro Marques MEP, S&D vice-president for foreign affairs explained that “many brave Ukrainians will remain nameless and unrecognised. Nevertheless, whether through active resistance or by providing assistance to the most vulnerable, each of them makes a fundamental contribution to the preservation of peace, democracy, and human rights on the European continent.

