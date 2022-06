Special Public Transport Service for Lewis Capaldi concert at the Floriana Granaries

Reading Time: 4 minutes

Lewis Capaldi’s concert on July 2nd is expected to attract large crowds to the Floriana Granaries, prompting Malta Public Transport to take extra measures to ensure passengers’ safe journey.

A special service schedule to facilitate high accessibility and safe travel back home for those attending the Scottish singer-songwriter’s performance has been organised.

On Saturday, July 2nd, the service will start its special operations at 23:15 from the Valletta Terminus to the following routes:

S10: Departures from Valletta Bay A2 at 23:15 and 23:25:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata L-Bajda – Marsa Triq Aldo Moro – Paola Square – Għajn Dwieli – Isla Terminus – Bormla Pjazza Gavino Gulia – Bormla Xatt – Birgu Café Riche – Kapuċċini – Xgħajra Church – Xgħajra Xatt – Kalkara Ta’ Bighi – Kalkara Xatt

S20: Departures from Valletta Bay A3 at 23:15, 23:25, 23:35:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Gżira Rue D’Argens –Mrabat – San Ġwann Church – San Ġwann Ta’ Żwejt – Kappara – Kappara roundabout (tal-gas) – Qroqq Skatepark – Msida

S30: Departures from Valletta Bay A4 at 23:15 and 23:25:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Qroqq Skatepark – Birkirkara By-Pass – Lija Roundabout – Iklin – Għargħur – Naxxar – Mosta Technopark – Mosta Rotunda – Tarġa Gap – Burmarrad – Buġibba Pionner Road – Buġibba Terminus

S40: Departures from Valletta Bay A6 at 23:15:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Valley Road B’Kara – Birkirkara Lija Roundabout – Mosta Technopark – Mosta Rotunda – Tarġa Gap – Mġarr – Manikata – Għajn Tuffieħa

S41: Departures from Valletta Bay A5 at 23:15 and 23:25:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Qroqq Skatepark – Birkirkara By-Pass – Lija Roundabout – Mosta Technopark – Mosta Rotunda – Tarġa Gap – Burmarrad – St. Paul’s Bay – Xemxija – Mellieħa Village – Għadira Bay – Ċirkewwa

S50: Departures from Valletta Bay A7 at 23:15:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Ħamrun – Santa Venera – Mrieħel – Attard Warda Interchange – Ta’ Qali Interchange – Saqqajja – Rabat Interchange – Mtarfa – Rabat Vjal il-Ħaddiem – Dingli – Rabat Triq N. Saura

S60: Departures from Valletta Bay A8 at 23:15 and 23:25:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Ħamrun – Marsa P&R – Qormi San Sebastjan – Qormi Triq San Edwardu – Qormi Polyclinic – Mdina Road Qormi – Żebbug Terminus – Siġġiewi Center

S70: Departures from Valletta Bay A9 at 23:15 and 23:25:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata I-Bajda – Marsa Triq Aldo Moro – St. Vincent De Paul – Luqa – Kirkop – Safi – Vjal ix-Xarolla Żurrieq – Vjal il-Blue Grotto – Żurrieq – Qrendi – Mqabba

S80: Departures from Valletta Bay A10 at 23:15 and 23:25:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata L-Bajda – Marsa P&R – Marsa Triq Aldo Moro – Paola Square – Tarxien – Santa Luċija – Bulebel – Żejtun Terminus – Bir-id-Deheb – Marsaxlokk (on demand) – Birżebbuġa – Għaxaq – Gudja

S90: Departures from Valletta Bay A11 at 23:15 and 23:25:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Blata L-Bajda – Marsa Triq Aldo Moro – Paola Square Fgura – Hompesch Gate – Żabbar Center – Marsaskala Triq Il-Qaliet – Marsaskala Terminus

N13: Departures from Valletta Bays A12-13 – operating according to the demand:

Valletta – Floriana Triq Sant Anna – Bombi – Pietà – Msida – Gżira Rue D’Argens – Gżira Triq Testaferrata – Sliema Ferries – Sliema Tower Road – Spinola – St. Julians – Paceville – Pembroke P&R

The fares will be €2.50 when commuters use their Tallinja card or €3.00 if paid in cash on-board the bus; two journeys when paying with the 12 Single Day Journeys card; €2.85 when paying with an Explore Flex Card, and there will be no extra charge when using the Explore Card.