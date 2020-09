UEFA European Club Competitions Fixtures

Reading Time: 2 minutes

UEFA Europa League

League Path

Tuesday 15 September



PAOK (GRE) vs Benfica (POR)

Dynamo Kyiv (UKR) vs AZ Alkmaar (NED)

Gent (BEL) vs Rapid Wien (AUT)

Champions Path

Wednesday 16 September



Ferencváros (HUN) vs GNK Dinamo (CRO)

Qarabağ (AZE) vs Molde (NOR)

Omonia (CYP) vs Crvena zvezda (SRB)

Midtjylland (DEN) vs Young Boys (SUI)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs Dinamo Brest (BLR)

UEFA Europa League

Thursday 17 September

Main Path

Progrès (LUX) vs Willem II (NED)

Hammarby (SWE) vs Lech (POL)

B36 Tórshavn (FRO) vs TNS (WAL)

17th September

Champions Path

Inter Escaldes (AND) vs Dundalk (IRL)

KuPS (FIN) vs Slovan Bratislava (SVK)

Linfield (NIR) vs Floriana (MLT)

Riga (LVA) vs Tre Fiori (SMR)

Djurgården (SWE) vs Europa (GIB)

Flora Tallinn (EST) vs KR Reykjavík (ISL)

Sileks (MKD) vs Drita (KOS)

Astana (KAZ) vs Budućnost Podgorica (MNE)

Ararat-Armenia (ARM) vs Fola Esch (LUX)

Connah’s Quay Nomads (WAL) vs Dinamo Tbilisi (GEO)

Main Path

Kaysar Kyzylorda (KAZ) vs APOEL (CYP)

Mura (SVN) vs AGF Aarhus (DEN)

Maccabi Haifa (ISR) vs Kairat Almaty (KAZ)

Locomotive Tbilisi (GEO) vs Dynamo Moskva (RUS)

Neftçi (AZE) vs Galatasaray (TUR)

Coleraine (NIR) vs Motherwell (SCO)

IFK Göteborg (SWE) vs Copenhagen (DEN)

Bačka Topola (SRB) vs FCSB (ROU)

Teuta (ALB) vs Granada (ESP)

OFI Crete (GRE) vs Apollon Limassol (CYP)

Viking (NOR) vs Aberdeen (SCO)

Bala Town (WAL) vs Standard Liège (BEL)

Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) vs Partizan (SRB)

CSKA-Sofia (BUL) vs BATE Borisov (BLR)

Botoşani (ROU) vs Shkëndija (MKD)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) vs Tottenham (ENG)

Laç (ALB) vs Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Aris (GRE) vs Kolos Kovalivka (UKR)

Budapest Honvéd (HUN) vs Malmö (SWE)

Ventspils (LVA) vs Rosenborg (NOR)

Riteriai (LTU) vs Slovan Liberec (CZE)

Lincoln Red Imps (GIB) vs Rangers (SCO)

Servette (SUI) vs Reims (FRA)

Borac Banja Luka (BIH) vs Rio Ave (POR)

Renova (MKD) vs Hajduk Split (CRO)

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Zrinjski (BIH)

Kukës (ALB) vs Wolfsburg (GER)

Dunajská Streda (SVK) vs Jablonec (CZE)

Piast Gliwice (POL) vs Hartberg (AUT)

Osijek (CRO) vs Basel (SUI)

Shamrock Rovers (IRL) vs AC Milan (ITA)

Hibernians (MLT) vs Fehérvár (HUN)

Bodø/Glimt (NOR) vs Žalgiris Vilnius (LTU)

• This season all qualifying ties will be single-leg matches behind closed doors, with extra time and a penalty shoot-out if required. Winners advance to the UEFA Europa League third qualifying round.

