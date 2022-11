Весілля на фронті: українська снайперка «Жанна Д`Арк» вийшла заміж на передовій / Wedding at the front: Ukrainian sniper gets married on the front line

Reading Time: 2 minutes

Весілля на фронті: українська снайперка «Жанна Д`Арк» вийшла заміж на передовій

Молодята-військовослужбовці побралися у День захисників і захисниць України

Снайперка з позивним «українська Жанна Д Арк» Євгенія Есмеральд взяла шлюб із військовослужбовцем Євгеном Стипанюком 14-го жовтня – у День захисників і захисниць України. Обоє зараз захищають рідну землю від російських окупантів на Харківщині. «Сьогодні я стала офіційною дружиною військового. Це відбулося на передовій і нас розписав Генерал ЗСУ.

Ідеальнішого весілля я уявити не могла!», - написала в Instagram Євгенія Есмеральд. Пара познайомилася на війні. Молодят розписав генерал-майор Олег Мікац, який відповідає за увесь східний фронт.

Фото та відео @libkos

Wedding at the front: Ukrainian sniper «Jeanne d Arc» gets married on the front line

Newlywed military serviceman got married on the Day of Defenders of Ukraine



Sniper with the nickname “Ukrainian Jeanne d`Arc” Yevgenia Esmerald married serviceman Yevhen Stypanyuk on October 14 – the Day of Defenders of Ukraine.

Both are now defending their native land from the Russian invaders in the Kharkiv region.



“Today I became the official wife of a military man. It happened on the front line and we were officially married by the General of the Armed Forces. I couldn’t imagine a more perfect wedding!” Yevgenia Esmerald wrote on Instagram.



The couple met during the war. The newlyweds were officially married by Major General Oleg Mikats, who is responsible for the entire Eastern Front.



Photo and video by @libkos

