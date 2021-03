Reading Time: < 1 minute

A French police officer on Sunday shot dead a person who threatened him with a knife.

The incident took place in Paris’ 18th district, police said on Twitter.

The area has been cordoned off with people urged to steer clear.

#Paris18 Menacé avec une arme blanche, un policier a dû faire usage de son arme de service.

Périmètre de sécurité en place. Évitez le secteur. pic.twitter.com/0vFuIf3Pf4 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2021

